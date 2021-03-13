Ünlü rapçi Burry Soprano tutuklandı

'Burry Soprano' olarak tanınan ünlü rapçi Burak Aydoğduoğlu, bir otelde polis baskını ile yakalandı. Aydoğduoğlu'nun hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay cezası bulunuyor. Aydoğduoğlu cezaevine gönderildi.

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

İstanbul Polisi; aranması olan ve "Burry Soprano" ismiyle tanınan ünlü rapçi Aydoğduoğlu'nun Silivri İlçesi'ne bağlı Selim Paşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde kaldığını tespit etti. 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı saptanan rapçi Aydoğoduoğlu'nun kaldığı otelde Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

TUTUKLANMA NEDENİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydoğduoğlu tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Edinilen bilgiye göre, şansın uyuşturu kullanmak ve özendirmek suçundan arandığı belirlendi.