Mahkemeden ‘Son Şarkı’ kararı! Ahmet Kaya'nın görüntüleri çıkarılacak

Hürriyet'in haberine göre; dava dilekçesinde şöyle denildi:

"Filmin yayınlanması halinde Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk ileride telafisi imkansız maddi ve manevi zarara uğrayacaktır. Davalı Erbay Medya şirketinin yapımcılığını üstlendiği filmin Türkiye sınırları içinde ve dışında yayınlanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca filmin televizyon, internet, sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarında gösterime girmemesi, çoğaltılmaması ve dağıtımının durdurulması için acilen ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz."