Eda Ece koronavirüse yakalandı! Ağır geçiriyor
Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece’den kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan Ece’nin koronavirüs sürecini ağır geçirdiği öğrenildi.
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Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu Eda Ece, koronavirüse yakalandı.
3 SET ÇALIŞANI DA VİRÜSE YAKALANDI
Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.
Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.