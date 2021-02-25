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Eda Ece koronavirüse yakalandı! Ağır geçiriyor

Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ’den kötü haber geldi. testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan Ece’nin koronavirüs sürecini ağır geçirdiği öğrenildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Eda Ece koronavirüse yakalandı! Ağır geçiriyor

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansı ve sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu , koronavirüse yakalandı.

3 SET ÇALIŞANI DA VİRÜSE YAKALANDI

olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi.

Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

EKİM AYINDA DA TEST YAPTIRMIŞTI

Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı.

Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.

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