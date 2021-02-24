Rapçi Muti: Yaptığımız en kötü şarkıydı, hâlâ dinlemem

"BEN FERO'NUN RAP'İNİ SEVİYORUM"

Ben Fero da rap dünyasına girdiğinde çok tepki aldı. Ne düşünüyorsun?

Ben Fero'yu o yüzden çok seviyorum. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ama izlenmeler ortada. Kimisi "Biz sayıya takılmıyoruz, gerçek rap dinlemek istiyoruz" diyor. Boş işler bunlar. Ben Fero'nun rapini severek dinliyorum. Çok eğlenceli şarkılar. Son çıkardığı albümde adam rap yaptı. Orman Kanunları kadar stream alamadı mesela. Tamam, sokak rap'i eyvallah ama bazı şeyleri eğlenceli de anlatabilirsin insanlara. Sokağı da eğlenceli anlatabilirsin. Gazapizm, Cash Flow da dinlerim. Ezhel de dinlerim. Kişiliklerini bilmem ama müziklerini dinlerim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, dokunursa da… :)

"RAP DÜNYASINDA BİZİ SEVMEZLER"

Siz Heijan ile rap dünyasından biraz farklı takılıyorsunuz. Bu sizin tercihiniz mi? Yoksa dışlandığınızı düşünüyor musunuz?

İkisi de diyelim. Bizi sevmezler. Türkçe Rap'te kanser bir kitle var. Kafalarında beş tane rapçi vardır, o beş rapçiden başkası rapçi değildir onların gözünde. Ama zamanla insanlar kabullenmeye başladı. Bizim rapçilerle işimiz yok, onlarla oturup kalkmak bizim için bir artı değil. Bizim rakamlarımız, yaptığımız iş, konser için şehir şehir gezdiğimiz ortada. İstatistikler ortada. Bizim için önemli değil. Ama iyi insanlar da var. Hepsini dinlerim bu arada. Kişiliklerini bilmem. Ama bizi çok sevdiklerini düşünmüyorum. Neden acaba? Bilmiyorum. Bir anda mı parladık diye? :) Rakamlara mı takılıyorlar? :) Daha yeni yeni rap camiasından sevdiğimiz birileriyle oturup kalkıyoruz. Bizde menfaat yok. Onu basamak olarak kullanayım, bununla oturayım gibi bir şey yok bizde. Genelde çıkar ilişkileri daha baskın olduğu için biz biraz ayrı kalıyoruz onlardan.