Soner Sarıkabadayı’ya şok suçlama! Yargılanacak

SUÇLAMAYI REDDETTİ

İfadesi alınan Sarıkabadayı; şikayetçiyi tanımadığını, 'Tarifi Zor' isimli eserini 2017 yılının başlarında bestelediğini, 2018 yılında yayınladığını, MSG'nin vermiş olduğu Bilim Teknik Kurulu raporuna itiraz ettiğini söyledi. Her iki eser arasında bir benzerlik olmadığını, nasıl böyle bir rapor verildiğini anlamadığını açıklayan Sarıkabadayı, suçlamayı reddetti.