Soner Sarıkabadayı’ya şok suçlama! Yargılanacak
Serdar Alaz’dan Soner Sarıkabadayı’ya şok suçlama geldi. Alaz, Sarıkabadayı’nın Tarifi Zor isimli şarkısının, kendi eseriyle aynı olduğunu belirledi. Şarkı, Alaz’ın şikayeti üzerine Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin Bilim Teknik Kurulu tarafından incelendi. Kurul, benzerliği tespit etti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıkabadayı’ya mali ve manevi hakları ihlal suçundan dava açılmasına karar verdi.
Alaz, sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait olduğu belirtilen 'Tarifi Zor' isimli eserin bir bölümünün, kendi bestesi 'Denge Şeve'yle aynı melodiye sahip olduğunu fark ettiğini söyledi.
Alaz, yayınladığı şarkıdan tam bir yıl sonra Sarıkabadayı'nın 'Tarifi Zor' isimli eserini yayınlandığını belirtirken, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'ne (MSG) başvurduğunu kaydetti. Alaz, Bilim Teknik Kurulu tarafından eserlerin incelendiğini, kurul kararında iki eserin giriş müziklerinin iki ölçüsünün benzerlik gösterdiğinin tespit edildiğini belirtti.
YARGILANACAK
Soruşturma sonunda Soner Sarıkabadayı hakkında işleme ve umuma iletme haklarını ihlal ederek 'maddi ve manevi hakları ihlal' suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Sarıkabadayı, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
SUÇLAMAYI REDDETTİ
İfadesi alınan Sarıkabadayı; şikayetçiyi tanımadığını, 'Tarifi Zor' isimli eserini 2017 yılının başlarında bestelediğini, 2018 yılında yayınladığını, MSG'nin vermiş olduğu Bilim Teknik Kurulu raporuna itiraz ettiğini söyledi. Her iki eser arasında bir benzerlik olmadığını, nasıl böyle bir rapor verildiğini anlamadığını açıklayan Sarıkabadayı, suçlamayı reddetti.