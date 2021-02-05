‘Aklandım’ açıklamasına Sibel Can’dan jet yalanlama
Sibel Can “İkinci el otomobili sıfır diye sattı” iddiasıyla Çiftkurtlar Otomotiv’in sahibi, oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik’e dava açmıştı. Çelik’in davadan aklandığına dair yaptığı açıklamaya Sibel Can’dan yalanlama geldi. Mehmet Çelik’in açıklamasına tepki gösteren sanatçı, “Dava süreci devam ediyor. Mağdurum ve sonuna kadar bu işin peşindeyim” dedi.
Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik, Sibel Can'ın, 'İkinci el otomobili sıfır diye sattı' iddiasıyla kendisine açtığı davayı kazandığını söyledi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Sibel Can davası' olarak bilinen ve aleyhimize propaganda malzemesi olarak kullanılan davadaki haklılığımız onaylanmıştır." dedi.
İtirazının üst mahkeme tarafından kabul edildiğini ve aklandığını söyleyen Çelik, "İtirazımız, üst mahkeme tarafından kabul edilmiş ve haksız olarak şikayete konu edilen aracın suç kastı ile satılmadığı, şirketimin dolandırıcılık veya başka bir suça konu olacak eylemde bulunmadığı, herhangi birinin hak kaybına sebebiyet verilmediği, kamunun da herhangi bir zararının doğmadığı tespit edilmiştir." Bu kararın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çelik, "Türk adaletine olan sonsuz güvenimiz çerçevesinde vermiş olduğumuz hukuk mücadelemizde haklılığımız ortaya çıkmıştır" diye konuştu.
Çelik'in davadan 'aklandığını' belirttiği açıklamaya Sibel Can'dan jet yanıt geldi.
'YARGILAMA HENÜZ BİTMEDİ'
Can, şöyle konuştu: "Hukuk sistemine güvenim tam. Bedelini ödeyerek satın aldığım araca el konularak beni mağdur durumda bırakan, usulsüzlüğü ve yanlış iş yapma sisteminin cezasını bana ödetmeye çalışan Çelik'e açtığım davaların sonuna kadar takipçisi olacağım. Dolandırıcılık suçunun oluşmadığı gerekçesiyle dosyanın üst mahkeme tarafından bozulduğu iddiaları gerçek dışıdır. Yargılama devam etmektedir."