‘Aklandım’ açıklamasına Sibel Can’dan jet yalanlama

İtirazının üst mahkeme tarafından kabul edildiğini ve aklandığını söyleyen Çelik, "İtirazımız, üst mahkeme tarafından kabul edilmiş ve haksız olarak şikayete konu edilen aracın suç kastı ile satılmadığı, şirketimin dolandırıcılık veya başka bir suça konu olacak eylemde bulunmadığı, herhangi birinin hak kaybına sebebiyet verilmediği, kamunun da herhangi bir zararının doğmadığı tespit edilmiştir." Bu kararın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çelik, "Türk adaletine olan sonsuz güvenimiz çerçevesinde vermiş olduğumuz hukuk mücadelemizde haklılığımız ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Çelik'in davadan 'aklandığını' belirttiği açıklamaya Sibel Can'dan jet yanıt geldi.