Burcu Güneş'ten sevenlerine albüm müjdesi

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş'ten sevenlerine yeni albüm müjdesi geldi. Güneş, karantina döneminde kendisini stüdyoya kapatarak yeni şarkılar üzerinde çalıştı.

6 ŞARKILIK ALBÜM GELİYOR

Evde kalma sürecini verimli bir şekilde kullanan şarkıcı altı parçadan oluşan mini bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Şarkıcının projesi yakında yayınlanacak.