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Burcu Güneş'ten sevenlerine albüm müjdesi

'ten sevenlerine müjdeli haber geldi. Karantina döneminde yeni şarkılar üzerinde çalışan Güneş, altı parçadan oluşan mini bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Burcu Güneş'ten sevenlerine albüm müjdesi

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş'ten sevenlerine yeni albüm müjdesi geldi. Güneş, karantina döneminde kendisini stüdyoya kapatarak yeni şarkılar üzerinde çalıştı.

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Evde kalma sürecini verimli bir şekilde kullanan şarkıcı altı parçadan oluşan mini bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Şarkıcının projesi yakında yayınlanacak.

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