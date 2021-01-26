Burcu Güneş'ten sevenlerine albüm müjdesi
Burcu Güneş'ten sevenlerine müjdeli haber geldi. Karantina döneminde yeni şarkılar üzerinde çalışan Güneş, altı parçadan oluşan mini bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.
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Ünlü şarkıcı Burcu Güneş'ten sevenlerine yeni albüm müjdesi geldi. Güneş, karantina döneminde kendisini stüdyoya kapatarak yeni şarkılar üzerinde çalıştı.
6 ŞARKILIK ALBÜM GELİYOR
Evde kalma sürecini verimli bir şekilde kullanan şarkıcı altı parçadan oluşan mini bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.
Şarkıcının projesi yakında yayınlanacak.