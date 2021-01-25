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Ünlü rapçi Jeong Heon-cheol yatağında ölü bulundu!

Güney Koreli rapçi , 'deki evinde ölü olarak bulundu. 'Iron' olarak bilinen şarkıcının ölüm nedeni açıklanmazken, yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Ünlü rapçi Jeong Heon-cheol yatağında ölü bulundu!

Sahne adı 'Iron' olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul'deki dairesinde ölü olarak bulundu.

Ünlü rapçi Jeong Heon-cheol yatağında ölü bulundu!

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol'ün yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği bildirildi.

Ünlü rapçi Jeong Heon-cheol yatağında ölü bulundu!

UYUŞTURUCUDAN YARGILANMIŞTI

Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı.

Ünlü rapçi Jeong Heon-cheol yatağında ölü bulundu!

ESKİ KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI

2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.

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