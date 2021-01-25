Ünlü rapçi Jeong Heon-cheol yatağında ölü bulundu!
Güney Koreli rapçi Jeong Heon-cheol, Seul'deki evinde ölü olarak bulundu. 'Iron' olarak bilinen şarkıcının ölüm nedeni açıklanmazken, yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği bildirildi.
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Sahne adı 'Iron' olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul'deki dairesinde ölü olarak bulundu.
Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı.
Sahne adı 'Iron' olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul'deki dairesinde ölü olarak bulundu.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol'ün yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği bildirildi.
UYUŞTURUCUDAN YARGILANMIŞTI
Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı.
ESKİ KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADI
2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.
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