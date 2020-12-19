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Alina Boz ile Leyla Tanlar yapım şirketine açtığı davayı kazandı

ve , rol aldıkları 'Paramparça' dizisindeki oyunculuk ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yapım şirketine dava açmıştı. Alacaklarıyla birlikte tazminat davası açan Boz ve Tanlar, davayı kazandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.12.2020
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Alina Boz ile Leyla Tanlar yapım şirketine açtığı davayı kazandı

Rol aldıkları 'Paramparça' adlı dizideki oyunculuk ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle Endemol Medya şirketine dava açan Alina Boz ile Leyla Tanlar, davayı kazandı.

Hürriyet'in haberine göre; üç yıl önce dava açan oyunculardan Alina Boz, 15 bölümlük ücretini alamadığını belirterek toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti. Leyla Tanlar da diziden 3 bölümlük oyunculuk ücretini alamadığını, 30 bin lira alacak ve 6 bin lira tazminat davası açtı.

FAİZİYLE ÖDENECEK

Mahkeme, 144 bin 900 liralık maddi tazminatın 3 yıllık faiziyle Endemol Medya'dan alınıp Alina Boz'a verilmesine hükmetti.

Leyla Tanlar'ın da 3 bölümlük alacak davasını kabul eden mahkeme, 30 bin lira telif ücreti ile 6 bin liralık tazminatın faiziyle Endemol Medya'dan tahsiline karar verdi.

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