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Ünlüleri dolandıran muhasebeci Erdal Doğan hakkında şok gelişme! Hakan Şükür detayı…

Ünlü isimleri dolandırdığı belirtilen muhasebeci 'ın yeri hakkında skandal bir haber ortaya çıktı. Oyuncu , muhasebecisi Erdal Doğan'ı "Beni dolandırdı" diyerek savcılığa şikayet etti. Ünlü komedyen, aynı kişinin 'u 3.5 milyon lira ve Çağla Şıkel'i de 1 milyon lira dolandırdığını ileri sürdü. Firari Doğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensubu 'ün yanında olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Ünlüleri dolandıran muhasebeci Erdal Doğan hakkında şok gelişme! Hakan Şükür detayı…

Ünlü oyuncular Şafak Sezer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i dolandırdığı belirtilen Erdağ Doğan'a ilişin çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hakkında şikayette bulunan sevilen oyuncu, komedyen ve yönetmen Şafak Sezer'in verdiği bilgiler ışığında birçok ismi dolandırdığına dair bilgiler kayıtlara geçen Doğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensubu Hakan Şükür'ün yanında olduğu belirtildi. İşte dolandırılan 3 ünlü oyuncu ve milyonlarla ifade edilen büyük vurgunun Hakan Şükür ismiyle birlikte gündeme düştüğü bomba haber...

Ünlüleri dolandıran muhasebeci Erdal Doğan hakkında şok gelişme! Hakan Şükür detayı…

ŞAFAK SEZER "VERGİDE USULSÜZLÜK" SUÇLAMASINI GÖRÜNCE UYANDI

Vergi müfettişleri, yaptıkları denetimde Şafak Sezer'in defterinde muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastladı. Sezer'in bu faturalarla vergi kaçırdığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maliye, vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ünlü oyuncu Şafak Sezer'den şikayetçi oldu.

Ünlüleri dolandıran muhasebeci Erdal Doğan hakkında şok gelişme! Hakan Şükür detayı…

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakkında faturalarla vergi kaçırmaya ilişkin soruşturma başlatıldıktan sonra konuyu araştıran ve kendisi gibi başka isimleri de dolandırdığını söyleyen Şafak Sezer söz konusu muhasebeciden şikayet��i olurken çok önemli bilgiler verdi. Bu bilgilere göre Muhasebeci Doğan ünlü oyuncu Kuıvanç Tatlıtuğ'u ve oyuncu-manken Çağla Şıkel'i toplamda 4.5 milyon TL dolandırdı.

Ünlüleri dolandıran muhasebeci Erdal Doğan hakkında şok gelişme! Hakan Şükür detayı…

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sezer tüm bu gelişmelerin ardından hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılınca soluğu savcılıkta aldı. Komedyen, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Muhasebeci Erdal Doğan'ın daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ve manken Çağla Şıkel'i yaklaşık 4.5 milyon lira dolandırdığını ileri süren Şafak Sezer, suçlunun cezalandırılmasını istedi.

Ünlüleri dolandıran muhasebeci Erdal Doğan hakkında şok gelişme! Hakan Şükür detayı…

HAKAN ŞÜKÜR İLE ABD'DE İDDİASI

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i de dolandırdığı iddia edilen muhasebeci Erdal Doğan'ın Amerika'ya kaçtığı öğrenildi. Deneteam Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan'ın Amerika'da FETÖ'cü Hakan Şükür ile birlikte iş yaptığı iddia ediliyor.

Ünlüleri dolandıran muhasebeci Erdal Doğan hakkında şok gelişme! Hakan Şükür detayı…

İŞTE O İSİM

İşte tartışmaların odağındaki firari muhasebeci Erdal Doğan;

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