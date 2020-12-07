Amerika’ya giden Sermiyan Midyat: Ülkemin kıymetini anladım

İş için Amerika'ya giden Sermiyan Midyat, koronavirüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. Yaklaşık bir yıl sonra ilk defa yurt dışına çıktığını belirten Midyat, pandemiye karşı Amerika'nın tutumunun yetersiz olduğuna dikkat çekti ve "ülkemizin koronavirüse karşı verdiği mücadele, teşekküre ve takdire şayan" dedi.

"ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ ANLADIM"

ABD'de pandemiye yönelik tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Midyat 'Havalimanında ateşimize bile bakılmadı. Linç edileceğimi biliyorum ama bunu söylemeliyim. Süper güç denilen Amerika'yı görünce ülkemizin kıymetini daha iyi anladım. Sağlık çalışanlarına, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim' diye konuştu.

"Ülkemizde sırf muhalif ya da sırf şirin gözükmek için siyah beyaz diyen popülasyon çok fazla" diyen Midyat, "İnsan içindeyken fark etmiyor. Fakat şunu çok net olarak söyleyeyim, Amerika'da gördüklerimden sonra memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, emekçilerinin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyet, emek ve çaba teşekküre ve takdire şayan" dedi.