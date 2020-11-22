Ünlü şarkıcı Ege Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Şarkıcı Ege'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ege, "Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder. Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin" dedi.