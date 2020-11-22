Ünlü şarkıcı Ege Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bir dönemin ünlü isimlerinde şarkıcı Ege yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Ege, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse nasıl yakalandığını ve sağlık durumuna ilişkin son durumunu paylaştı. Ünlü şarkıcı vatandaşları da sıkı önlemler alması konusunda uyardı.
Şarkıcı Ege'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ege, "Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder. Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin" dedi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel salgında tablo ağırlaşıyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.
Gerçek adı Levent Ak olan sanatçı Ege, koronavirüse yakalandı. Ege, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
51 yaşındaki şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef 'pozitif' çıktı. Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder" dedi.
Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen Ege, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın. Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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