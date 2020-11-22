22 Kasım Masterchef'te kim elendi, kim gitti? Bu akşam Masterchef'te eleme olacak, olmayacak mı? Uğur elendi mi?
22 Kasım Masterchef'te kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak bölümde, bu hafta hangi isimin yarışmaya veda edeceği merak ediliyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Acun Ilıcalı'nın yarışmacı Uğur Yılmaz'ın diskalifiye edileceğini açıklmasının ardından bu akşam eleme olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, 22 Kasım Masterchef'te kim elendi, kim gitti? Bu akşam Masterchef'te eleme olacak, olmayacak mı? Uğur elendi mi?
22 Kasım Masterchef'te kim elendi, kim gitti? Bu akşam Masterchef'te eleme olacak, olmayacak mı? Uğur elendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı, yarışmacı Uğur Yılmaz'ın geçmişte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye edildiğini açıkladı. Hal böyle olunca Masterchef takipçileri yarışmada bu akşam eleme olup olmayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 22 Kasım Masterchef'te kim elendi, kim gitti? Bu akşam Masterchef'te eleme olacak, olmayacak mı? Uğur elendi mi?
22 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Yarışmaya veda eden isim açıklanmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI
Bursa'ya konuk olan yarışmacıların Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmak için çaba gösterdiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu.
Şarkıcı Fettah Can ve Sercan Yıldırım'ın yarışmaya konuk olması ise renkli anlara neden oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Masterchef'in ikinci eleme adayı Ayyüce oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı ise Uğur olmuştu.
MASTERCHEF UĞUR ELENDİ Mİ?
Masterchef'te geceye Uğur damga vurdu. Uğur'un diskalifiye haberi gündeme bomba gibi düştü.
MasterChef Türkiye'de herkes eleme adaylarını merak ederken beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Attığı tweetler nedeniyle eleştirilen MasterChef Uğur Yılmaz Deniz, yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı kararı sosyal medya hesabından duyurdu.