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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Twitter'da rekora imza attı

Atv'nin fenomen dizisi 'de canlandırdığı karakterle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan , dünya Twitter gündeminden hiç düşmüyor. Şahin, en son İsviçre'de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalarak bu alanda bir rekora imza attı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.10.2020
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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Twitter'da rekora imza attı

Atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'de 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin, dünya Twitter gündemine yine damga vurdu.

Şahin, en son İsviçre'de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalarak bu alanda bir rekora imza attı.

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