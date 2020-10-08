Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Twitter'da rekora imza attı

Atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'de 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin, dünya Twitter gündemine yine damga vurdu.

Şahin, en son İsviçre'de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalarak bu alanda bir rekora imza attı.