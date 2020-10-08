Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin Twitter'da rekora imza attı
Atv'nin fenomen dizisi Hercai'de canlandırdığı karakterle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin, dünya Twitter gündeminden hiç düşmüyor. Şahin, en son İsviçre'de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalarak bu alanda bir rekora imza attı.
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Atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'de 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin, dünya Twitter gündemine yine damga vurdu.
Şahin, en son İsviçre'de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat Twitter gündeminde kalarak bu alanda bir rekora imza attı.