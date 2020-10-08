08 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Cardi B Ermenistan propagandası için özür diledi

Cardi B Ermenistan propagandası için özür diledi

ABD'li rap sanatçısı B, 'a desteğinin ardından linç edildi. Kara propagandaya alet olan , özür mesajı yayımladı. Gerçekleri bilmediğini ve sadece Ermeni danışmanının ricasını kabul ettiğini belirten Cardi B, yaptığı açıklamada "Özü dilerim." dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.10.2020
ABONE OL
Cardi B Ermenistan propagandası için özür diledi

Amerikalı rap sanatçısı Cardi B, Ermenistan için yaptığı destek çağrısına gelen tepkilerden sonra özür mesajı yayınladı.

Gerçek ismi Belcalis Marlenis Almanzar olan New Yorklu Rap müzik sanatçısı ve oyuncu Cardi B, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde çatışma içinde olduğu Ermenistan için yaptığı destek çağrısını, sosyal medya üzerinden yayınladığı bir özür mesajı ile geri çektiğini duyurdu.

"DANIŞMAN KURBANIYIM" MESAJI

Grammy ödüllü sanatçı, Twitter hesabından, ''Çok özür dilerim, araştırmamızı yapmadık'' başlığı ile yayınladığı sesli mesajında, Instagram hesabından Ermenistan'a bağış kampanyası ile ilgili paylaştığı broşüre Azerbaycanlı takipilerinden çok fazla tepki gelince yaptığı hatanın farkına vardığını, Ermenistan'ın savaştığı ülkenin Azerbaycan olduğunu bilmediğini söyledi.

Twitter hesabından 15 milyon takipçisine seslenen kadın rapçi, ''Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerde idik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan'a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım.'' dedi.

"AZERBAYCAN ZİYARETİMDE PRENSES GİBİ MİSAFİR EDİLDİM"

Sesli mesajında, iyi niyetli biri olduğu için her destek çağrısında cevap verdiğini belirten sanatçı, ''Bunun iki ülke arasında bir savaş olduğunu bile bilmiyordum, Azerbaycan ziyaretimde tam bir prenses gibi misafir edildim. Çok tarihi, güzel bir ülkeydi.'' ifadesini kullandı.

''Taraf tutmuş olduğum için çok üzgünüm, bu benim tarzım değil.'' diyen şarkıcı, iki ülkenin de turistik olarak görülmesi gereken tarihi zenginliğine dikkat çekerek taraflara barış dileğinde bulundu.

Son dakika: Bakan Akardan çok sert Ermenistan mesajı: İşgal ettiği topraklardan çıkmalı SON DAKİKA: BAKAN AKAR'DAN ÇOK SERT ERMENİSTAN MESAJI: İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇIKMALI
Son dakika: Ermenistan hezimetin faturasını ona kesti! Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı görevden alındı SON DAKİKA: ERMENİSTAN HEZİMETİN FATURASINI ONA KESTİ! ULUSAL GÜVENLİK SERVİSİ BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Ermenistan ordusu araçlarını bırakıp kaçtı! Perişan haldeler... ERMENİSTAN ORDUSU ARAÇLARINI BIRAKIP KAÇTI! PERİŞAN HALDELER...
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı Paşinyanı canlı yayında topa tuttu: Bu belgelere göre işgalcisiniz! BBC SUNUCUSU ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN'I CANLI YAYINDA TOPA TUTTU: BU BELGELERE GÖRE İŞGALCİSİNİZ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA