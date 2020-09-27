Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirleniyor. Mavi ve kırmızı takımlar eleme adaylarını belirledi. Barbaros, Esra ve Celal'in eleme adayı olarak mücadele ettiği akşamda, yarışmaya veda edecek isim merak ediliyor. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (27 EYLÜL ELEME GECESİ)

2020 MasterChef Türkiye son bölüm eleme gecesine ilişkin izleyicilerin merak ettiği MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Sorusu ve diğer tüm son dakika detayları şöyle,