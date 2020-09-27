Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık...
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de bu akşam bir kişi hayallerine veda edecek. Barbaros, Esra ve Celal'in eleme adayı olarak mücadele ettiği akşamda, yarışmaya veda edecek isim merak ediliyor. Yarışmanın takipçileri 27 Eylül akşamı kimin elendiğini araştırmaya başladı. İşte, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık...
Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belirleniyor. Mavi ve kırmızı takımlar eleme adaylarını belirledi. Barbaros, Esra ve Celal'in eleme adayı olarak mücadele ettiği akşamda, yarışmaya veda edecek isim merak ediliyor. Peki, Masterchef'ten kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Masterchef Türkiye kim veda etti? Beklenmedik ayrılık...
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (27 EYLÜL ELEME GECESİ)
2020 MasterChef Türkiye son bölüm eleme gecesine ilişkin izleyicilerin merak ettiği MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Sorusu ve diğer tüm son dakika detayları şöyle,
MasterChef 2020 son bölümde geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonucunda, eleme adayı olan Barbaros, Celal, Eray, Ayyüce, Özgül ve Esra bugünkü eleme gecesinde Mehmet, Danilo, Somer Şefler tarafından belirlenen Bıldırcın ana malzemesiyle yemek yaptı. Mehmet, Danilo, Somer Şeflerin tadımına sunulan ürünlerin sonucunda bugünün eleme potasından çıkan isimler ÖZGÜL, ERAY, AYYÜCE oldu.
Öte yandan eleme potasında çıkamayan yarışmacılar arasında yapılacak son oyunun ardından 2020 MasterChef Türkiye eleme gecesinde elenen isim belli olacak.
Elenen isim belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.