Hayranları şokta! Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? İşte sağlık durumu...
Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Sevilen oyuncunun hayranları Ali Sürmeli'nin sağlık durumunu araştırmaya başladı. Doktoru tarafından yapılacak açıklamalara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Merak edilen detaylar haberimizde...
Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının merakla takip edilen dizisi EDHO'nun sevilen oyuncusu Ali Sürmeli'nin beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında? Ali Sürmeli'nin sağlık durumu nasıl? İşte sağlık durumu...
ALİ SÜRMELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Usta oyuncusu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Sürmeli'nin ameliyata alınacağı öğrenildi.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
1985'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun olan Ali Sürmeli, , Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı.
İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı. Ali Sürmeli, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alıyor.