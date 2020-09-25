Kuruluş Osman'dan nefesleri kesecek yeni sezon fragmanı: " Öyle bir devlet kuracağız ki, kuzu kurt ile..."
ATV ekranlarının nefes kesen dizisi Kuruluş Osman için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Yeni sezon tanıtımları yayınlanan dizinin son fragmanı adeta nefes kesti. Kuruluş Osman 2. sezon fragmanında, " Öyle bir devlet kuracağız ki, kuzu kurt ile..." sözleri damga vurdu. Heyecan dolu bekleyişin ardından takipçileri Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı araştırılıyor.
Kuruluş Osman 2. sezon tanıtımları yayınlanmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon fragmanı adeta nefesleri kesti. Kuruluş Osman 2. sezon fragmanında, " Öyle bir devlet kuracağız ki, kuzu kurt ile..." sözleri damga vurdu. Osman Bey'in büyük mücadelesi sonrasında alpleri ile verdiği mücadeleler heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Tekfur'un yanında içeride de büyük savaş veren Osman Bey'in mücadelesini ekrana getiren dizinin yeni sezon fragmanı merak ediliyor.
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 2. sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI
atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle atv ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman' dizisi, kadrosuna sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ı da ekledi. Ünlü oyuncu Arslan'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.
KURULUŞ OSMAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK İSİM: ERKAN AVCI
İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.
CÜNEYT ARKIN AKSAKALLILARIN REİSİNİ CANLANDIRACAK
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:
'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın"
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı öğrenildi.
SÜRPRİZ İSİM: TAMER YİĞİT
Tanıtımın sürpriz ismi ise usta oyuncu Tamer Yiğit oldu. Tamer Yiğit'in yeni sezonda hangi karaktere hayat vereceği Kuruluş Osman hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.
YENİ SEZONDA HANGİ İSİMLER OLACAK?
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.
'KURULUŞ OSMAN' YENİ SEZONA GÜMBÜR GÜMBÜR GİRİYOR
"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.
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