SÜRPRİZ İSİM: TAMER YİĞİT

Tanıtımın sürpriz ismi ise usta oyuncu Tamer Yiğit oldu. Tamer Yiğit'in yeni sezonda hangi karaktere hayat vereceği Kuruluş Osman hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

YENİ SEZONDA HANGİ İSİMLER OLACAK?

İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.