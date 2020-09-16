Tozu dumana katacak! Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak?
Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiası merak uyandırıyor. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olan Necati Şaşmaz'ın fotoğrafı büyük heyecan yarattı. Hayranları dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi yeniden başlayacağı iddiası yeniden gündeme geliyor. Hayranları yapımcı tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURTLAR VADİSİ YENİDEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ekranlara döneceği bir süredir konuşulan Kurtlar Vadisi'nin yayın tarihi açıklandı. Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabında Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaştı.
Sarıkaya paylaşımda, "Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi'ni konuştuk" ifadelerini kullandı. Paylaşımın kısa sürede aldığı yorumlar sonrası Sarıkaya paylaşımına "Yıl konusunu espri yaptım arkadaşlar" notunu ekledi.
Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih bilinmiyor.
KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECAN YARATTI
Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabından Necati Şaşmaz'la paylaşım yaparak "Dostum Necatı̇ Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadı̇sı̇'ni konuştuk" ifadelerini kullandı ve paylaşıma "Ama yıl konusunu espiri yaptım arkadaşlar." şeklinde devam etti.
İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri...
POLAT ALEMDAR
Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.
SÜLEYMAN ÇAKIR
Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir. Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği 3 mafya babasını öldürerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş, ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması nedeniyle hapse girmiş, bunu fırsat bilen Konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri Çakır'a yıkmaya çalışmıştır.
Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş Konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve Kılıç aracılığıyla Tombalacı Mehmet'le sulh yapan Çakır, Konsey'e ve Baron'a gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak, sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kızkardeşinin katili olarak gördüğü Tombalacı'yı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır. İstanbul Sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Çünkü erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır.
Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e sefir olması için Süleyman Çakırı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından 43. bölümde pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. 45. bölümde hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve öldüğü ilan edilmiştir.
ABDÜLHEY ÇOBAN
Gerçek adı Zülfü Yüksel'dir. İstihbarattaki kod adı Akrep'tir. KGT'nin iki numarasıdır. Elâzığlıdır. Çocukluktan devlet tarafından yetiştirilmiş ve Kuzey Irak'taki Omar Aşireti'nin içine yerleştirilmiştir. Daha sonra Aslan Akbey tarafından İstanbul'a çağrılmış ve Polat Alemdar'ın yanına, onu koruması için yerleştirilmiştir. Kurtlar Vadisi Operasyonu bitince Polat Alemdar'ın sol kolu olarak yanında kalmıştır. Pusu'da İskender Büyük tarafından hipnotize edilmiş, bir süre onun için çalışmıştır. Daha sonra kurtulmuş ve Doktor Gaye Abdülhey'i tedavi etmiştir. Devlet işlerinden çekilince Abdülhey Gaye ile evlenmiştir. 229. bölümde Mr. Key tarafından Polat Alemdar'ın ofisine yapılan bombalı saldırıda ölmüştür.
MEMATİ BAŞ
Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte Altı Baba'yı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.
Cemal, Yaşar Katırcı'dan aldığı parayla Memati suikastini yapması için yardımcısı Yıldırım'a talimat verir. Eski bir itirafçı olan ve örgüte de çalışan Yıldırım ise Rızaya bu suikastı yapması için emir verir. Suikastın ilk planı hem Memati hem Polatın öldürülmesiydi fakat sonradan devreye giren ihtiyarlar heyeti üyesi Sencer bey tarafından Faruk beyin yanına yerleştirilen Semih bu planı Sencer'in talimatıyla değiştirir. İhtiyarlar heyetinin eski başkanı tarafından Mete Aymar'ın yanına yerleştirilen Erkan, Semih'ten aldığı direktifle Yıldırım'dan sadece Memati'yi öldürmesini ister ve Memati'yi kendi düğününde öldürür.