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Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan'dan kardeşi Mehmet Aslan'a dava: Hakkım olan payı hileyle aldı

Gazinocular Kralı 'ın çocukları arasındaki miras kavgası büyüdü. 15 yıl önce vefat eden Fahrettin Aslan'a imzalattırılan ve 3 çocuğunun mirastan feragat ettiği sözleşmede, en büyük payı almıştı. Kardeşi Mehmet Aslan'ın usulsüzlük yaptığını ileri süren savcılığa başvurdu. Aslan, payını hile ile himayesine geçirdiği gerekçesiyle kardeşini ihbar etti.

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Giriş Tarihi: 08.09.2020 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
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Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan'dan kardeşi Mehmet Aslan'a dava: Hakkım olan payı hileyle aldı

15 yıl önce hayatını kaybeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın mirası için başlayan kavga büyüyor. Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu Mehmet Aslan'ın oldu. Feragat sözleşmesini imzalayan kardeşler Sacit Aslan, Esra Aslan ve Atilla Aslan ise mirastan pay alamadı.

Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan'dan kardeşi Mehmet Aslan'a dava: Hakkım olan payı hileyle aldı

Babalarının kendilerini kandırarak mirastan feragat sözleşmesi imzalattığını iddia eden Sacit, Esra ve Atilla Aslan, sözleşmenin iptalini istedi. Mahkeme, Atilla Aslan'ın feragatin iptali için açtığı davanın kabulüne karar verdi.

Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan'dan kardeşi Mehmet Aslan'a dava: Hakkım olan payı hileyle aldı

Sacit Aslan, babasını 'haksız tehdit, psikolojik cebir ve baskıyı aşan korkutmayla mirastan feragat sözleşmesi imzalatmakla' suçlarken, mirastan feragat etmesi için kendisine ödenmesi gereken 500 bin liranın da ödenmediğini belirtti. Mirastan 'aslan payını' alan Mehmet Aslan'ın mal kaçırma gayreti ile dolandırıcılık yaptığını ileri süren Sacit Aslan yeniden savcılığa başvurdu.

Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan'dan kardeşi Mehmet Aslan'a dava: Hakkım olan payı hileyle aldı

'BENİ DOLANDIRDI'

Sacit Aslan, Mehmet Aslan'ın, feragat sözleşmesinin iptali için açılan davada, mirasçıların el yazıları ile imzalarının olduğu kısmı sakladığını, hile ile kendisine ait payı haksız şekilde elde ettiğini iddia etti. İhbar sonrası Mehmet Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan'dan kardeşi Mehmet Aslan'a dava: Hakkım olan payı hileyle aldı

ÖLÜM DÖŞEĞİNDE İMZA ATTIRDI

İddiaya göre Fahrettin Aslan'a ölüm döşeğinde bazı çocuklarının mirastan feragat etmesi için sözleşme imzalatıldı. Ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu, 2007 tarihli raporunda, babanın noter işlemlerinin yapıldığı tarihte fiil ehliyetine haiz olmadığını belirtti.

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