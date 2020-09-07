Menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan menemenin tarifi merak ediliyor. Sosyal medyada da sıkça sorulan sorular arasında menemen soğonlı mı, soğansız mı olur sorusu yer alıyor. Peki, Menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? İşte en iyi menemen tarifleri...

MENEMEN NEDİR, NASIL YAZILIR?

Menemen, yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan kullanılarak yapılan bir Türk yemeğidir. İlk kez mübadele ile İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmıştır ve adını ilçeden almaktadır.

TDK yemeğin yazılışını "menemen" olarak kabul etmektedir.