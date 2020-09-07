Menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? İşte en iyi menemen tarifleri...
Menemen nasıl yapılır? Masterchef Türkiye'de yarışmacılar kaptanlık için yarışacak. Bu kez herkesin bildiği ve severek yediği bir yemek yarışmacılar tarafından yapılacak. En iyi menemeni hangi yarışmacının yapacağı merak ediliyor. En iyi menemen tarifi araştırılmaya başladı. Peki, Menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? İşte en iyi menemen tarifleri...
Menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan menemenin tarifi merak ediliyor. Sosyal medyada da sıkça sorulan sorular arasında menemen soğonlı mı, soğansız mı olur sorusu yer alıyor. Peki, Menemen nasıl yapılır? Menemen soğanlı mı, soğansız mı olur? İşte en iyi menemen tarifleri...
MENEMEN NEDİR, NASIL YAZILIR?
Menemen, yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan kullanılarak yapılan bir Türk yemeğidir. İlk kez mübadele ile İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmıştır ve adını ilçeden almaktadır.
TDK yemeğin yazılışını "menemen" olarak kabul etmektedir.
MENEMEN NASIL YAPILIR? MENEMEN TARİFİ
İlk olarak yağ kızdırılır. Ardından soğanlar atılarak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından biberler atılır ve kavrulur. Doğranmış domates malzemeye eklenir. Domatesler suyunu bırakana kadar pişirilir.
Adedi isteğe bağlı olmak üzere yumurta kırılır ve karıştırılır. Baharatlar zevke göre atılır. İsteyenler içerisine peynir, sucuk, pastırma gibi ek malzemeler atabilir.