Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir bomba isim daha! Kadın dizisinde hayran bırakmıştı...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Seray Kaya'nın da diziye katıldığını duyurdu. Bozdağ, Seray Kaya'yı da kadrosuna katarak Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.

DELİ YÜREK'TEN TANIDIĞIMIZ İKİ USTA İSİM KURULUŞ OSMAN'DA

Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu.