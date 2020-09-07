Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir bomba isim daha! Kadın dizisinde hayran bırakmıştı...
Önümüzdeki günlerde 2. sezonuyla hayranlarının karşısına çıkacak Kuruluş Osman'da yenilik fırtınaları esiyor. İddialı kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kuruluş Osman'a yeni bir isim daha katılıyor. Kadın dizisinde büyük beğeni toplayan Seray Kaya'nın yeni sezonda Kuruluş Osman'da olacağı açıklandı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni bir isim katıldı. Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Seray Kaya'nın da diziye katıldığını duyurdu. Bozdağ, Seray Kaya'yı da kadrosuna katarak Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu.
DELİ YÜREK'TEN TANIDIĞIMIZ İKİ USTA İSİM KURULUŞ OSMAN'DA
Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu.
İKİNCİ SEZON AFİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.
İlk sezonun finalinde Kulucahisar Kalesi'ni fetheden Osman Bey'in yeni hedefleri de dizinin hayranları arasında merak konusu oldu. Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna katılan yeni oyuncularla da adından söz ettiriyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
Kuruluş Osman dizisinin yapımını üstlenen Bozdağ Film, hemen hemen her gün farklı isimlerin kadroya dahil olduğunu müjdeliyor. Diziye son olarak Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı, Bahtiyer Engin ve Seray Kaya katıldı.
SERAY KAYA KİMDİR?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. Fox TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
2019- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Maria-Başrol)
Televizyon
Yıl Adı Rol Notlar
2012 Huzur Sokağı – Rezzan – Yardımcı Karakter
2014 Kocamın Ailesi – Miray – Yardımcı Karakter
2016 Gülümse Yeter – Gül – Başrol
2017-2020 Kadın -Şirin Sarıkadı- Başrol