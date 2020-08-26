26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel sokak ortasında darp edildi!

Dizi oyuncusu , Şişli'de bankadan çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından darp edildi. Aracının içinde bulunan 500 bin lirası da gasp edilen Adıgüzel durumu polise bildirdi ve kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel sokak ortasında darp edildi!

Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan ve birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.

Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel sokak ortasında darp edildi!

İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı. Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin lirayı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel sokak ortasında darp edildi!

POLİSE İFADE VERDİ

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Günnur Adıgüzel, durumu polise bildirdi ve kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri bulunduğu hastaneye giderek kadının ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkâlini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Ünlü dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel sokak ortasında darp edildi!

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı. Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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