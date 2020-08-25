Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral maskesiz yakalandı!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin bir süre önce Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlamıştı. Koronavirüs salgınına tatilde yakalanan çift, normalleşme sürecinin ardından Türkiye'ye döndü.

Nişantaşı'nda görüntülenen çift, koronavirüs kurallarını ihmal ettikleri için tepkilere neden oldu. Yiğit Marcus Aral ile birlikte yürürken kameraları fark edince maskesiz olduğu aklına gelen Şahin, eliyle yüzünü saklamaya çalıştı. Marcus Aral ise kendisini bozmayarak elindeki içeceği içmeye devam etti.

"YAPACAK TEK ŞEY GÜNEŞLENMEKTİ"

Şevval Şahin, pandemi günlerinde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarına beğeni yağarken binlerce de tepki yorumu aldı. Muhabirlerin bu eleştirileri hatırlatması üzerine konuşan Şahin, "Karantinada yapacak bir tek o vardı, ben de denize girip güneşlendim."