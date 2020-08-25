Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Nihat Hatipoğlu son durumunu açıkladı

Koronavirüse yakalandığı iddiasıyla magazin gündemine oturan Nihat Hatipoğlu'ndan sağlık durumuna dair son dakika açıklaması geldi.

Dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Dostlar. Rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ifadelerini kullanan Hatipoğlu, sağlık durumu ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu.

'SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Covid 19 testinin negatif çıktığını belirten Nihat Hatipoğlu, tedavisinin bir süre evden devam edeceğini dile getirdi. Sabah'a açıklamada bulunan Hatipoğlu, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

KORONA TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Prof. Nihat Hatipoğlu şu açıklamada bulundu: 'Covid 19 testim çok şükür negatif çıktı. Ancak akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimden, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.'

