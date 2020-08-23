Ülkesindeki insanlara zulmeden Esad'ın kızı Zein el-Esad Bodrum'da keyif çatıyor

Sabah'ın haberine göre birkaç gündür herkes, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğunu konuşuyor.

İddialara göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden genç kız, ardından arkadaşlarıyla Ege sahillerine gitti.