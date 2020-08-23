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Ülkesindeki insanlara zulmeden Esad'ın kızı Zein el-Esad Bodrum'da keyif çatıyor

Son dakika haberi... 'de kendi halkına zulmeden 'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın bir süredir 'da olduğu ve arkadaşlarıyla lüks bir teknede tatil yaptığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Ülkesindeki insanlara zulmeden Esad'ın kızı Zein el-Esad Bodrum'da keyif çatıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğunu söyleniyor. İddialara göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden Zein el-Esad, ardından arkadaşlarıyla Ege sahillerine gitti.

Ülkesindeki insanlara zulmeden Esad'ın kızı Zein el-Esad Bodrum'da keyif çatıyor

Sabah'ın haberine göre birkaç gündür herkes, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da olduğunu konuşuyor.

İddialara göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tatil yapan yakınlarını ziyaret eden genç kız, ardından arkadaşlarıyla Ege sahillerine gitti.

Ülkesindeki insanlara zulmeden Esad'ın kızı Zein el-Esad Bodrum'da keyif çatıyor

LÜKS TEKNEDE
Kimliklerini gizleyen ekibin Bodrum'da altı tane lüks araç kiraladığı da söyleniyor.

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