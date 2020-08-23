Kuralsız filmi oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tris'in bir devrim hareketi başlatırken, yayılan bu isyanın hiyerarşik yapıyı yavaş yavaş çözerek, var olan düzenin değişmesine tanık oluyor. Peki, Kuralsız filmi oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu nedir, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...

KURALSIZ FİLMİ KONUSU

Tris Prior (Shailene Woodley) sevdiği insanları ve kendini kurtarmak için amansız bir savaş vermektedir. Bir yandan da fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşkla ilgili evrensel sorunlarla boğuşmaktadır. Üstelik savaş başlamak üzeredir ve herkes bir tarafı seçmek zorundadır, tarafsızlık söz konusu değildir. Telafisi mümkün olmayan hatalar söz konusudur ve Tris'in tek şansı "Uyumsuz"luğunu kabul edip öyle mücadeleye devam etmesidir.

KURALSIZ OYUNCULARI KİMLER?

Shailene Woodley = Beatrice "Tris" Prior

Theo James = Tobias "Dört" Eaton

Octavia Spencer = Johanna Reyes

Jai Courtney = Eric Coulter

Ray Stevenson = Marcus Eaton

Zoë Kravitz = Christina

Miles Teller = Peter Hayes

Ansel Elgort = Caleb Prior

Maggie Q = Tori Wu

Naomi Watts = Evelyn Johnson-Eaton

Kate Winslet = Jeanine Matthews

Mekhi Phifer = Max

Daniel Dae Kim = Jack Kang

Keiynan Lonsdale = Uriah Pedrad

Ashley Judd = Natalie Prior

Suki Waterhouse = Marlene

Janet McTeer = Edith Prior

Rosa Salazar = Lynn

Emjay Anthony = Hector

Jonny Weston = Edgar