Kuralsız filmi oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu nedir, nerede çekildi?
Kuralsız filmi konusu nedir, nerede çekildi? Star TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak Kuralsız filminde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Tris'in bir devrim hareketi başlatırken, yayılan bu isyanın hiyerarşik yapıyı yavaş yavaş çözerek, var olan düzenin değişmesine tanık oluyor. Peki, Kuralsız filmi oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu nedir, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kuralsız filmi oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu nedir, nerede çekildi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tris'in bir devrim hareketi başlatırken, yayılan bu isyanın hiyerarşik yapıyı yavaş yavaş çözerek, var olan düzenin değişmesine tanık oluyor. Peki, Kuralsız filmi oyuncuları kimler? Kuralsız filmi konusu nedir, nerede çekildi? Merak edilen detaylar haberimizde...
KURALSIZ FİLMİ KONUSU
Tris Prior (Shailene Woodley) sevdiği insanları ve kendini kurtarmak için amansız bir savaş vermektedir. Bir yandan da fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşkla ilgili evrensel sorunlarla boğuşmaktadır. Üstelik savaş başlamak üzeredir ve herkes bir tarafı seçmek zorundadır, tarafsızlık söz konusu değildir. Telafisi mümkün olmayan hatalar söz konusudur ve Tris'in tek şansı "Uyumsuz"luğunu kabul edip öyle mücadeleye devam etmesidir.
KURALSIZ OYUNCULARI KİMLER?
Shailene Woodley = Beatrice "Tris" Prior
Theo James = Tobias "Dört" Eaton
Octavia Spencer = Johanna Reyes
Jai Courtney = Eric Coulter
Ray Stevenson = Marcus Eaton
Zoë Kravitz = Christina
Miles Teller = Peter Hayes
Ansel Elgort = Caleb Prior
Maggie Q = Tori Wu
Naomi Watts = Evelyn Johnson-Eaton
Kate Winslet = Jeanine Matthews
Mekhi Phifer = Max
Daniel Dae Kim = Jack Kang
Keiynan Lonsdale = Uriah Pedrad
Ashley Judd = Natalie Prior
Suki Waterhouse = Marlene
Janet McTeer = Edith Prior
Rosa Salazar = Lynn
Emjay Anthony = Hector
Jonny Weston = Edgar