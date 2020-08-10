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Ünlü modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Ünlü modacı ve manken , göğsüne takılan silikon protez nedeniyle olduğun öğrendi. Yaptırdığı kontrolde lenfoma kanseri olduğu ortaya çıkan Atınç, ameliyatını yapan doktordan şikayetçi oldu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Ünlü modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Moda sektörünün tanınan isimlerinden manken-modacı Ceylan Atınç, ürettiği giysilerin tanıtımında rol alıyordu. Göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olan Atınç, geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu.

Ünlü modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Ünlü modacı, aylar sonra internette bir haber gördü. Haberde; vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler ürettiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu. Ocak ayında başka bir doktora başvuran Atınç'ın göğüs protezleri incelenmeye alındı.

Ünlü modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerinin incelemesi sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.

Ünlü modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, yıllar önce takılan protezler yüzünden kanser olan Atınç, zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Operasyonu yapan Doktor Tunç Tiryaki'nin kusuru nedeniyle kanser olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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