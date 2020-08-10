Antonio Banderas koronavirüse yakalandı!
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas da salgına yakalananlar arasına katıldı. 60’ncı yaş gününde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Banderas, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
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İspanyol oyuncu Antonio Banderas sosyal medya hesabı üzerinden 60. yaş gününde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Banderas,yaptığı açıklamada, "Bugün, 10 Ağustos, koronavirüsten kaynaklanan Kovid-19 hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum" dedi.