Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

"MUTFAKTA MEZİYETLİ DEĞİLİM"

Karantina günlerini diğer ünlü isimler gibi pek verimli geçiremediğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Benim mutfakta meziyetlerim yok, annem yaptı, ben de bol bol yedim. Annem bana iyi baktı; ekmek tarzında focaccio yaptı, onu yedik" şeklinde konuştu.