Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Peştemalciyan ile çıktığı Bodrum tatili öncesi İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Basın mensuplarını karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşayan ikiliden Sandra Peştemalciyan hızla havalimanı salonuna geçerken, Akın Akınözü ayaküstü soruları yanıtladı.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'happiness' (mutluluk) yazarak paylaştığı fotoğrafın ardından ortaya atılan "sevgilisine evlilik teklifi yaptığı" iddialarına cevap verdi.
"Evllik teklifi gibi yorumlandı, hep oraya çekme niyeti var. Mutlu olduğumuz bir anda onu paylaşmak istedim. Profilimde o enerjiyi yansıtmak istedim. Öyle bir şey değil."
"İNSAN ESKİ BAYRAMLARI ARIYOR"
Pandemi nedeniyle geçen bayramın buruk geçtiğini belirten Akınözü, "İnsan eski bayramları arıyor, geçen bayram pandemiden dolayı buruk geçti, herkes ailesinden uzaktaydı. İnşallah bundan sonraki bayramlar o eski bayramları aratmaz" temennisinde bulundu.
Pandemi dönemiyle ilgili konuşan oyuncu, "Erken sezon finali yaptık, ben de eve kapandım eve hasret kalmıştım Mardin'de, ailemle vakit geçirdim. Hepimiz için zor bir süreçti. Yeni normal başladı, alışmaya çalışıyoruz. Mardin'e gideceğiz inşallah bir süreci kazasız belasız geçiririz. Bazı önlemler alındı bütün setlerde, yeni standartlar gelecektir, biz de gidip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"MUTFAKTA MEZİYETLİ DEĞİLİM"
Karantina günlerini diğer ünlü isimler gibi pek verimli geçiremediğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Benim mutfakta meziyetlerim yok, annem yaptı, ben de bol bol yedim. Annem bana iyi baktı; ekmek tarzında focaccio yaptı, onu yedik" şeklinde konuştu.