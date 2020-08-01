01 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin başrol oyuncusu , sevgilisi Sandra Peştemalciyan ile çıktığı tatili öncesi Havalimanı'nda görüntülendi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.08.2020
ABONE OL
Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

Basın mensuplarını karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşayan ikiliden Sandra Peştemalciyan hızla havalimanı salonuna geçerken, Akın Akınözü ayaküstü soruları yanıtladı.

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'happiness' (mutluluk) yazarak paylaştığı fotoğrafın ardından ortaya atılan "sevgilisine evlilik teklifi yaptığı" iddialarına cevap verdi.

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

"Evllik teklifi gibi yorumlandı, hep oraya çekme niyeti var. Mutlu olduğumuz bir anda onu paylaşmak istedim. Profilimde o enerjiyi yansıtmak istedim. Öyle bir şey değil."

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

"İNSAN ESKİ BAYRAMLARI ARIYOR"
Pandemi nedeniyle geçen bayramın buruk geçtiğini belirten Akınözü, "İnsan eski bayramları arıyor, geçen bayram pandemiden dolayı buruk geçti, herkes ailesinden uzaktaydı. İnşallah bundan sonraki bayramlar o eski bayramları aratmaz" temennisinde bulundu.

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

Pandemi dönemiyle ilgili konuşan oyuncu, "Erken sezon finali yaptık, ben de eve kapandım eve hasret kalmıştım Mardin'de, ailemle vakit geçirdim. Hepimiz için zor bir süreçti. Yeni normal başladı, alışmaya çalışıyoruz. Mardin'e gideceğiz inşallah bir süreci kazasız belasız geçiririz. Bazı önlemler alındı bütün setlerde, yeni standartlar gelecektir, biz de gidip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den 'evlilik teklifi' açıklaması!

"MUTFAKTA MEZİYETLİ DEĞİLİM"
Karantina günlerini diğer ünlü isimler gibi pek verimli geçiremediğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Benim mutfakta meziyetlerim yok, annem yaptı, ben de bol bol yedim. Annem bana iyi baktı; ekmek tarzında focaccio yaptı, onu yedik" şeklinde konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA