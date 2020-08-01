01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Atılgan Gümüş 16 yıllık eşinden boşanıyor

Ünlü oyuncu geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 16 yıllık eşi Verda Gümüş’e anlaşmalı boşanma davası açtı. İkilinin ortaklaşa sunduğu protokole göre, oğullarının velayeti annede kalacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Atılgan Gümüş 16 yıllık eşinden boşanıyor

Gümüş, tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizliğin baş gösterdiğini dava dilekçesinde anlattı. İkilinin ortaklaşa sunduğu protokole göre, oğullarının velayeti annede kalacak.

Ünlü oyuncu, çocuğuyla haftanın belirli günlerinde ve özel günlerde şahsi ilişki kurabilecek. Gümüş ayrıca oğluna aylık 4 bin 500 lira iştirak nafakası ödeyecek.

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden nafaka, maddi ve manevi tazminat, katkı payı alacağı, eşya alacağı adı altında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmadı.

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