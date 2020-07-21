Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?
Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?
Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur? Merak edilen detaylar haberimizde...
Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar, yaptığı araştırmalarla 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?
Arhur Conan Doyle
Agatha Christie
Edgar Allan Poe
Ian Fleming