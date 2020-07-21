Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur? Merak edilen detaylar haberimizde...

Polisiye eserleriyle bilinen hangi yazar, yaptığı araştırmalarla 1909'da ömür boyu hapse mahkum edilen suçsuz birinin 1927'de serbest bırakılmasına yardımcı olmuştur?

Arhur Conan Doyle

Agatha Christie

Edgar Allan Poe

Ian Fleming