2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğundan BM'den ödül almıştır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, 2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğundan BM'den ödül almıştır? Merak edilen detaylar haberimizde...

2018'de hangi ülkenin bir eyaleti, ekilebilir arazilerinin tümünde üretilen her şey tamamen organik olduğu için BM'den ödül almıştır?

Danimarka

Hollanda

Hindistan

ABD