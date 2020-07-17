Masterchef 2020 Dilara Türüt kimdir? Masterchef Rezzan Atan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak Masterchef 2020'nin yeni yarışmacıları merak ediliyor. Bu sene yarışmada yer alacak Dilara Türüt'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Dilara Türüt kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İsmail Türüt'ün akrabası mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

Yarın yeni sezonuyla TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan fenomen yarışmanın yarışmacı adaylarından biri olan Dilara Türüt aslen Rizeli. Karadeniz mutfağına çok hakim. Ki bunu Kara lahana ve hamsiyi birleştirerek suşi yaparak da ispat etti. Genç olan ancak kendisine güvenen güzel yarışmacı henüz liseden yeni mezun oldu.