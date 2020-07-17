Masterchef 2020 Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İsmail Türüt'ün akrabası mı?
Masterchef 2020 Dilara Türüt kimdir? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2020, bu akşam saat 20:00'da yeni sezonuyla ekranlara gelecek. Uzun süredir tanıtımları yapılan Masterchef 2020'de Karadeniz şivesiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Türüt'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef 2020 Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İsmail Türüt'ün akrabası mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef 2020 Dilara Türüt kimdir? Masterchef Rezzan Atan kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkacak Masterchef 2020'nin yeni yarışmacıları merak ediliyor. Bu sene yarışmada yer alacak Dilara Türüt'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Dilara Türüt kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İsmail Türüt'ün akrabası mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MASTERCHEF TÜRKİYE DİLARA TÜRÜT KİMDİR?
Yarın yeni sezonuyla TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan fenomen yarışmanın yarışmacı adaylarından biri olan Dilara Türüt aslen Rizeli. Karadeniz mutfağına çok hakim. Ki bunu Kara lahana ve hamsiyi birleştirerek suşi yaparak da ispat etti. Genç olan ancak kendisine güvenen güzel yarışmacı henüz liseden yeni mezun oldu.
MEHMET YALÇINKAYA
Mehmet Yalçınkaya Türkiye'nin önde gelen executive cheflerinden biridir. 1974 yılında Bolu'da doğan Mehmet Yalçınkaya şuanda 44 yaşındadırç Türkiye'nin şef derecelendirmesinde en üst sırasında bulunur. 12 yaşında şeflik eğitimine başlamıştır aslen Bolu'ludur. Amcasından ilk eğitimini almıştır.
Sonrasında mutfak eğitimlerini tamamlayan Mehmet Yalçınkaya ülke sınırlarında bir çok ünlü restoranta çalıştı sonrasında Fransa Almanya ve Katar'da da Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. İstanbul Kalamış Marina Hotel Executive Chef olarak görev yapmaktadır. 2012 de düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları Gümüş Madalya kazandı.
SOMER SİVRİOĞLU
25 Mayıs 1971'de Türkiye de doğan Somer Sivrioğlu 47 yaşındadır. Somer Sivrioğlu 25 yaşında eğitim almak için Avusturalya'ya gitmiş ve oradan ünlü bir şef olarak ülkeye dönmüştür.
Sidney'de ünlü bir Türk restoranı olan Efendy'i açmıştır. Efendy, kısa sürede Sydney'in en iyi restoranları arasına girmiştir. Avusturalya'da ve Türkiye de ünlü bir şef olmayı başarmıştır. Avusturalya'da bir çok programa katılmıştır. Somer Sivrioğlu Türkiye'de MasterChef programında jüri olarak yer alacaktır.
DANİLO ZANNA
İtalyan Şef Danilo Zanna Elin Oğlu isimli program ile dikkat çekti. 15 Nisan 1982 İtalya doğumlu olan şef Tuğçe Demirbilek ile sevgili olduktan sonra Türkiye'ye geliyor ve restoran daha sonra İtalyan İşi isminde bir program da sunmuştur.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna son olarak Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Yemek yaparken aksanlı Türkçesi ile yaptığı esprileriyle Türkiye'yi güldürmüş bir isimdir.
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