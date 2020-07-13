Survivor şampiyon ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak?
Survivor şampiyon ödülü ne kadar? TV8 ekranlarının vazgeçilmezi Survivor 2020'de finaş heyecanı artık tam anlamıyla yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de finale kalan isimler dakikalar sonra belli olacak. Şampiyonunun belli olacağı final öncesinde merak edilen konular arasında kazanacağı ücret yer alıyor. Peki, Survivor şampiyon ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor şampiyon ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? Sorusunun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyon olan isimin belli olacağı akşamda kazanılacak ödül merak edilmeye başlandı. Yasin, Cemal Can ve Barış üçlüsünden biri bu akşam veda edecek. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de finale kalan isimler dakikalar sonra belli olacak. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.
10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.
12 Temmuz Pazar: Son üç yarışmacı ile Yüzleşme Konseyi yapılacak. Canlı yayında yapılacak oylama ile finale kalan iki isim belli olacak.
13 Temmuz Pazartesi: İki finalist İstanbul'a gelecek.
13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı: İki gün sürecek Büyük final yapılacak.
SURVİVOR ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NE KADAR OLACAK?
Survivor 2020'nin final ödülü henüz açıklanmadı. 2019 yılında şampiyonun final ödülü 500 bin TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında final ödülünün 500 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.
SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununun finalinde Cemal Can ve Berkan karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı finalde Cemal Can ile karşılaşan BERKAN oldu. Berkan finalde Cemal Can'ı 5-3 mağlup etti.
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.
YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.
Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.
İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.
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