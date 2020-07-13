Survivor şampiyon ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon kaç TL alacak? Sorusunun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyon olan isimin belli olacağı akşamda kazanılacak ödül merak edilmeye başlandı. Yasin, Cemal Can ve Barış üçlüsünden biri bu akşam veda edecek. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de finale kalan isimler dakikalar sonra belli olacak. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020 finalinin 13-24 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi: Canlı yayında iki oyun oynanacak. Akşamında iki konsey canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi akşamı yapılacak eleme ile üç kişi kalacak.