Şarkıcı Levent Yüksel Özlem Öztürk ile evlendi

Bir döneme damgasını vuran sanatçı Levent Yüksel'den sürpriz bir haber geldi. Yüksel, bir süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile İzmir'de sade bir törenle dünya evine girdi.

KONSERDE TANIŞTILAR

33 yaşındaki Öztürk'ün, 55 yaşındaki Yüksel ile bir konserde tanıştığı, şarkıcının hayranı olduğu öğrenildi…