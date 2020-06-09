09 Haziran 2020, Salı
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Şarkıcı Levent Yüksel Özlem Öztürk ile evlendi

Pop müziğin en önemli isimlerinden olan , hayranı olan spor eğitmeni ile 'de evlendi. Çift nikah sonrası maskelerini takarak poz verdi...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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LEVENT YÜKSEL ÖZLEM ÖZTÜRK İLE EVLENDİ

Bir döneme damgasını vuran sanatçı 'den sürpriz bir haber geldi. Yüksel, bir süredir birlikte olduğu ile 'de sade bir törenle dünya evine girdi.

KONSERDE TANIŞTILAR

33 yaşındaki Öztürk'ün, 55 yaşındaki Yüksel ile bir konserde tanıştığı, şarkıcının hayranı olduğu öğrenildi…

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