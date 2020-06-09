Şarkıcı Levent Yüksel Özlem Öztürk ile evlendi
Pop müziğin en önemli isimlerinden olan Levent Yüksel, hayranı olan spor eğitmeni Özlem Öztürk ile İzmir'de evlendi. Çift nikah sonrası maskelerini takarak poz verdi...
Bir döneme damgasını vuran sanatçı Levent Yüksel'den sürpriz bir haber geldi. Yüksel, bir süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk ile İzmir'de sade bir törenle dünya evine girdi.
KONSERDE TANIŞTILAR
33 yaşındaki Öztürk'ün, 55 yaşındaki Yüksel ile bir konserde tanıştığı, şarkıcının hayranı olduğu öğrenildi…
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