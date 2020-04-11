Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın acı kaybı! Koronavirüs nedeniyle...
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın huzurevinde kalan anneannesi Seryal Yılmaz hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Seryal Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmeden defnedildi.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın anneannesi Seryal Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Alzheimer hastası olan anneannesi Seryal Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE CENAZE BEKLETİLMEDİ
Seryal Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmedi ve birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.
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