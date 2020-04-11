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Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın acı kaybı! Koronavirüs nedeniyle...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI KAYBI! KORONAVİRÜS NEDENİYLE...

Ünlü oyuncu 'ın huzurevinde kalan anneannesi hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Seryal Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmeden defnedildi.

Ünlü oyuncu 'ın anneannesi 'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sevilen oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Alzheimer hastası olan anneannesi Seryal Yılmaz, bir süredir kaldığı Anadolu yakasındaki huzurevinde yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE CENAZE BEKLETİLMEDİ

Seryal Yılmaz'ın cenazesi koronavirüs tedbirleri kapsamında bekletilmedi ve birinci derece yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi.

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