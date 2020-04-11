Birce Akalay'dan gazetecilere anlamsız tepki!

Önceki gün aşkıyla Etiler’de görüntülenen Birce Akalay, gazetecilere tepki gösterdi. Oyuncunun “Sizin yüzünüzden evime gidemiyorum” çıkışına anlam verilemedi.

Oyuncu Birce Akalay, önceki gün sevgilisiyle ile Etiler'de objektiflere takıldı. 35 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin, "Birce Hanım, biraz konuşsaydık. Bu günler nasıl geçiyor?" demesi üzerine bir anda öfkelendi.

Akalay, "Sizin yüzünüzden evime gidemiyorum" diyerek muhabirlere çıkıştı. Birce Akalay, gazetecilerin "Bizim size yaklaştığımız gibi siz de bize ılımlı davranabilirdiniz" sözü üzerine ise durumu toparlamaya çalıştı.