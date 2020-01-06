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Keremcem’in birinci yıl sevinci

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.01.2020
KEREMCEM’İN BİRİNCİ YIL SEVİNCİ

ve İranlı sevgilisi Gazal önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. ailesiyle birlikte geçirdiklerini söyleyen Keremcem, ilişkilerinin de birinci yılını kutladıkları için farklı bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

, İranlı sevgilisi Gazal ile alışveriş merkezinde görüntülendi.

Keremcem, İranlı sevgilisi Gazal ile alışveriş merkezinde görüntülendi. Şarkıcı, " 'da annemle geçirdik. Bizim için çok özel bir gündü çünkü ilişkimizin birinci yılını doldurduk. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

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