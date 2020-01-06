Keremcem’in birinci yıl sevinci
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Keremcem ve İranlı sevgilisi Gazal önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiklerini söyleyen Keremcem, ilişkilerinin de birinci yılını kutladıkları için farklı bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.
Keremcem, İranlı sevgilisi Gazal ile alışveriş merkezinde görüntülendi.
Keremcem, İranlı sevgilisi Gazal ile alışveriş merkezinde görüntülendi. Şarkıcı, "Yılbaşını Bodrum'da annemle geçirdik. Bizim için çok özel bir gündü çünkü ilişkimizin birinci yılını doldurduk. Her şey gayet yolunda, güzel gidiyor" şeklinde konuştu.
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