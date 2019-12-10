Popçu Gülşen moda sektörüne göz kırptı
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Müzikteki başarısı kadar giyim tarzıyla da beğenilen Gülşen, moda sektörüne göz kırptı. 42 yaşındaki popçu, hazırlıklara başladı. Kişisel markaların yetkilileriyle görüşen Gülşen, butik için de yer arıyor.
Müzikteki başarısı kadar giyim tarzıyla da beğenilen Gülşen, moda sektörüne göz kırptı. 42 yaşındaki popçu, hazırlıklara başladı.
Bir ayağı Londra'da olan Gülşen, buradaki keşfedilmemiş moda markalarını Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Kişisel markaların yetkilileriyle görüşen Gülşen, butik için de yer arıyor.
Gülşen, İngiliz markalarını İstanbul'a taşımayı planlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş'ın son hali herkesi şoke etti
- Dişli rakip
- Işıl Reçber İngiltere sosyetesine de adım attı!
- Milyoner'de şaşırtan Yeşilçam sorusu!
- Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?
- MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı!
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
- Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
- Serenay'ın harikalar diyarı
Daha Fazla Gör
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı… Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
- Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?
- Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
- Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?
- Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?
- Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir?
- İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir?
- Türkçede yabancı özel adların yazılışıyla ilgili yazım kurallarına göre hangi tarihi kişinin adının yazılışı yanlıştır?
- Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur?