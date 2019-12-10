Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya butik otel arayışına girdi! 2 milyon lirayı gözden çıkardı...

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan için kesenin ağzını açtı. 2 milyon lirayı gözden çıkardı. Kazdağları'nda otel için taş ev baktı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Çanakkale’de butik otel arayışına girdi. Geçtiğimiz hafta Assos ve Ayvacık’a giden Sarıkaya, organik yaşam sunmayı planladığı oteli için yer baktı.

Alice Harikalar Diyarı'ndaki performansıyla bir kez daha beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, bu kez bambaşka bir heyecan yaşıyor... Annesi Ümran Hanım'la birlikte sık sık Çanakkale'ye giden 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de soluğu Ayvacık'ta aldı.

Serenay Sarıkaya'nın amacı, bu kez tatil değil yapacağı yatırım için yer bakmaktı. Annesi Ümran Hanım'ın başında duracağı bir butik otel açmayı hayal eden Serenay Sarıkaya, Ayvacık ve Assos bölgesindeki arsa ile butik otelleri gezdi.

BİR NEVİ DETOKS...

Bu yeni yatırım planı için 2 milyon lirayı gözden çıkardığı konuşulan güzel oyuncu, burada yaşam koçu olan annesine seminerler de verdirecek. Satın almayı planladığı otelinde yoga ve meditasyon üzerine de dersler verilmesini isteyen Serenay Sarıkaya'nın arzusu, buraya gelen insanları psikolojik ve fiziksel olarak arındırmak...

DESTEKÇİSİ ANNESİ

28 yaşındaki oyuncunun en büyük destekçisi, annesi Ümran Hanım...

Sarıkaya, sık sık annesiyle birlikte Ayvacık ve Assos'ta tatil yapıyor.