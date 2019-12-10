Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya butik otel arayışına girdi! 2 milyon lirayı gözden çıkardı...
Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan için kesenin ağzını açtı. 2 milyon lirayı gözden çıkardı. Kazdağları'nda otel için taş ev baktı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Çanakkale’de butik otel arayışına girdi. Geçtiğimiz hafta Assos ve Ayvacık’a giden Sarıkaya, organik yaşam sunmayı planladığı oteli için yer baktı.
Alice Harikalar Diyarı'ndaki performansıyla bir kez daha beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, bu kez bambaşka bir heyecan yaşıyor... Annesi Ümran Hanım'la birlikte sık sık Çanakkale'ye giden 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de soluğu Ayvacık'ta aldı.
Serenay Sarıkaya'nın amacı, bu kez tatil değil yapacağı yatırım için yer bakmaktı. Annesi Ümran Hanım'ın başında duracağı bir butik otel açmayı hayal eden Serenay Sarıkaya, Ayvacık ve Assos bölgesindeki arsa ile butik otelleri gezdi.
BİR NEVİ DETOKS...
Bu yeni yatırım planı için 2 milyon lirayı gözden çıkardığı konuşulan güzel oyuncu, burada yaşam koçu olan annesine seminerler de verdirecek. Satın almayı planladığı otelinde yoga ve meditasyon üzerine de dersler verilmesini isteyen Serenay Sarıkaya'nın arzusu, buraya gelen insanları psikolojik ve fiziksel olarak arındırmak...
DESTEKÇİSİ ANNESİ
28 yaşındaki oyuncunun en büyük destekçisi, annesi Ümran Hanım...
Sarıkaya, sık sık annesiyle birlikte Ayvacık ve Assos'ta tatil yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş'ın son hali herkesi şoke etti
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Işıl Reçber İngiltere sosyetesine de adım attı!
- Son moda atılım
- Dişli rakip
- MasterChef'in Danilo Şef'i eşiyle magazin dünyasını salladı!
- Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?
- Milyoner'de şaşırtan Yeşilçam sorusu!
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
- Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
- 2019 TÜBİTAK SAGE başvuru şartları nelerdir? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı… Arabuluculuk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Bursa Siyahı, Bardacık, Sultan Selim, Morgüz, Yeşilgüz, Kavak, Horasan gibi çeşitleri olan hangisidir?
- Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?
- Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?
- Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?
- Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?
- Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?
- Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir?
- İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir?
- Türkçede yabancı özel adların yazılışıyla ilgili yazım kurallarına göre hangi tarihi kişinin adının yazılışı yanlıştır?
- Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur?