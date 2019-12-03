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Oyuncu Barış Arduç aşkı Gupse Özay'ın babası Senih Özay'ın imza törenine katıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.12.2019
DAMAT GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Oyuncu , önceki gün aşkı 'ın babası avukat 'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.

Oyuncu Barış Arduç, önceki gün aşkı Gupse Özay'ın babası avukat 'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.

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