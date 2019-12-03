Oyuncu Barış Arduç aşkı Gupse Özay'ın babası Senih Özay'ın imza törenine katıldı
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Oyuncu Barış Arduç, önceki gün aşkı Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.
Oyuncu Barış Arduç, önceki gün aşkı Gupse Özay'ın babası avukat Senih Özay'ın kitabının imza törenine katıldı. Müstakbel kayınpederini tebrik eden Arduç, aşkıyla birlikte hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı.
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