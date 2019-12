Can Yaman bu kez libido tartışmasıyla gündeme geldi! Selen Soyder’i eleştiren Yaman'a tepki yağdı...

Can Yaman, bu kez libido tartışmasıyla gündeme geldi. Eski rol arkadaşı Selen Soyder’i eleştirerek “Libidosu düşüktü. Bu yüzden problem yaşadık” dedi. Haddini aşan oyuncuya tepki gecikmedi...

Oyuncu Can Yaman, şöhret rüzgarına fena kapıldı! Gittiği her ülkede yıldız gibi karşılanan oyuncu adeta şımardı... Şimdiye kadar iki dizide ve bir reklam filminde rol alan Yaman, son olarak bir gazeteye verdiği röportajla ortalığı karıştırdı. Rol aldığı dizilerdeki partnerlerini eleştiren oyuncu, "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. "Hangimiz Sevmedik" dizisindeki partnerim Selen Soyder'le bu yüzden problem yaşadım" açıklamasını yaptı. Yaman'ın bu sözleri, büyük tepki topladı. Oyuncu Selen Soyder, Yaman'ın 'libido' göndermesine sert çıktı. Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına, "Çok şükür bugüne bugün libidosu düşük ve snop bir kadınım" yorumu yaptı. Berrak Tüzünataç ve Seray Sever ise Yaman'ı 'egosu yüksek olmakla' suçladı.



Selen Soyder ve Can Yaman, 2016'da rol aldıkları dizinin setinde kavga etti. Bir süre sete korumayla giden Soyder, daha sonra diziye veda etti.



Libido tartışmasına en esprili yanıt ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerden geldi. Behzat Uygur, "Biz hep Süheyl ile oynuyoruz" diyerek Yaman'ı eleştirdi.





Selen Soyder, Can Yaman'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Can Yaman'a Twitter'dan gelen tepkiler

Hepimiz Can Yaman yokmuş gibi davranalım mı belki vazgeçer

Ülkece bu adamı fazla ciddiye alıyoruz. Bir görmezden gelmeyi denemek lazım...

Her şeyden önce adam kendini jön olduğuna inandırmış

Kim sardı bunu bizim başımıza

Onca aldığı eğitime bu yorum olmamış. Çok ayıp ettin Can Yaman.

Fazla ego adamı rezil eder...