Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz final bölümü
Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünü izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde; Tahir ile Nefes ise kızları Masal’ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. İşte, Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm tek parça kesintisiz izle!
ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. final bölümünü izle! Sen Anlat Karadeniz 64. yeni bölüm izle! Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta ekranlara veda ediyor. Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde; Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm tek parça kesintisiz izleme linki sayfamızda!
SEN ANLAT KARADENİZ 64. FİNAL BÖLÜMÜ İZLE! – ATV
SEN ANLAT KARADENİZ 64. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır.
Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar.
Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler…
Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Fatih Bulut hakkında soruşturma başlatıldı
- Tuğba Özerk'e dava şoku! Hapsi isteniyor
- Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi
- Takip edilen bir oyuncuydu, milyonların umudu oldu
- Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı!
- Görüntüleri ortaya çıkmıştı! İlk açıklama geldi
- Aldığı kiloların nedeni ortaya çıktı
- Sapık hayranı kapısına dayanmıştı! 'Pişmanım' dedi
- Kuruluş Osman dizisinin kadın oyuncusu belli oldu!
- Hercai 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz!
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…
- Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma
- AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki
- İran'dan İsrail'e kınama
- Son dakika: İstanbul merkezli nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde dev operasyon!
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
- Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü