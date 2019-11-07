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Cenk Küpeli ailesinin hışmına uğrayan eşi Demet Şener’i 1 milyonluk ciple teselli etti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.11.2019
1 MİLYONLUK TESELLİ

Kayınpederi  tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen 'e eşi destek çıktı. Cenk Küpeli, ailesinin hışmına uğrayan eşi Demet Şener’i 1 milyon liralık Volvo ciple teselli etti.

Kayınpederi Avni Küpeli tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'e eşi Cenk Küpeli destek çıktı. Ailesine karşı Haziran'da evlendiği Şener'i savunan Küpeli, bununla da kalmayıp eski mankene Volvo marka cip hediye ederek jest yaptı.


Şener, eşinin milyonluk hediyesiyle Bebek'te gövde gösterisi yaptı.

Şener, önceki gün 1 milyon lira değerindeki yeni cipiyle Bebek'te objektife yansıdı. Küpeli ailesinin açıklamaları için "Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak" diyen Şener'in aracındaki plaka detayı da gözden kaçmadı. Eski mankenin 'KPL' plakasıyla soyadına atıfta bulunması "Küpeli Ailesi'ne bir demet nispet" dedirtti.


, Şener'i "Oğlumuzu bizden kopardı" diye suçladı.

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