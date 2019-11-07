Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 43. son bölüm tek parça izle!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm izle! Perşembe günlerinin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 43. son bölüm tek parça izle! Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova’da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan’ın hamilelik haberi durumu değiştirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm izleme sayfası!
Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm izle! Çukurova'da geçen unutulmaz aşkları ve hikayeleri konu edinen yerli dizi Bir Zamanlar Çukurova 43. son bölüm izle! Dizinin takipçileri Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm tek parça kesintisiz izleme yollarını araştırıyor. Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova 43. bölüm izleme sayfası!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43. BÖLÜM İZLE! – ATV
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 43. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Aşkın sınırsız, kavgaların ölümüne yaşandığı Çukurova'da Züleyha ve Yılmaz kaderlerini geri almak için son adımı atacakken, Müjgan'ın hamilelik haberi durumu değiştirdi.
YILMAZ, MÜJGAN'IN VİCDAN AZABINA RAZI İKEN BABA OLACAĞINI ÖĞRENDİ!
Müjgan'a Züleyha ile gideceğini itiraf etmek üzereyken baba olacağını öğrenince, tek kelime edemedi! Kendini adeta kaderin akışına bıraktı! Müjgan'ı bırakıp gidecek olmanın vicdan azabının yerini, Züleyha'ya haber verememenin azabı aldı! Fekeli'ye gidip durumu anlattı. Fekeli de oğluna, "Acı perdesine sarılmış bir müjde bu. Ama istediğin yerden gelmese de müjdelerin en güzeli" dedi.
DEMİR ARTIK ZÜLEYHA'DAN ÇOK EMİN, AİLESİNİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Züleyha'nın yokluğu çiftlikte yine bir panik havasına neden olur. Hünkar haklı çıkmanın gururu ile ortalığı ayağa kaldırır ama Demir bir kez daha Züleyha'nın haklı çıktığını görecektir. Artık Hünkar ne dese oğlunu inandıramaz. Yılmaz'ın vazgeçtiğini düşünen Züleyha da Demir'in karısı ve çiftliğin hanımı olmaya kararlıdır!
HÜNKAR VE FEKELİ YİNE BAŞ BAŞA
Oğlundan gizli Fekeli'den yardım almaktan çok rahatsız olan Hünkar, Fekeli'ye bir an önce borcunu ödemek ister. Fekeli ise, bahanesi ne olursa olsun Hünkar ile yine buluşabilmekten çok mutludur. İkisinin bilmediği ise Züleyha'nın aralarındaki hikayeyi çözmeye başladığıdır!
GAFFUR İŞ BAŞINDA!
Hatip'in oyunuyla borç batağına düşen Gaffur, senetlerini er ya da geç ödeyeceğini düşünmektedir. Hatip, çiftlikteki davet için tavukları kendisinden almasını teklif edince hiç düşünmeden kabul eder. Demir Yaman bütün Adana'yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir.
TÜM ESKİ VE YENİ AŞKLAR ŞEHİR KULÜBÜNDEKİ DAVETTE BİR ARAYA GELİYOR!
Valinin verdiği davet, Çukurova'nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini Müjgan'ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Bir yandan da Hünkar'ı Fekeli'den kıskanacaktır.
Başhekim olan Sabahattin, artık şehir protokolündedir. Savcı Jülide ile aynı masada sohbet ederken, Şermin gelir. Şermin, Sabahattin'in yeni durumuna inanamaz ama bir yandan da Jülide'yi kıskanacaktır.
Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan'ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.
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