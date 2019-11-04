Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır?
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkiye'nin, hem bir ülkeyle kara sınırı bulunan hem de denize kıyısı olan kaç ili vardır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A:1
B:2
C:3
D:4
Doğru cevap: D
kalan karakter 1000
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