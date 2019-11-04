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Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
KARAHANLI, GAZNELİ VE SULÇUKLU SARAYLARINDA ÇALIŞAN CÂMEDARLARIN GÖREVİ HANGİSİNİ KORUMAKTIR?

yarışmasında Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu ’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

yarışmasında Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu 'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Hükümdarların elbiselerini

B:Hükümdarların silahlarını

C:Hükümdarların develerini

D:Hükümdarların yiyeceklerini

Doğru cevap: A

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