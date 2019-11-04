Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır?
Giriş Tarihi: 04.11.2019 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!
A:Hükümdarların elbiselerini
B:Hükümdarların silahlarını
C:Hükümdarların develerini
D:Hükümdarların yiyeceklerini
Doğru cevap: A
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