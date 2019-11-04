Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye’nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Karahanlı, Gazneli ve Sulçuklu saraylarında çalışan "câmedarlar"ın görevi hangisini korumaktır? sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. ATV ekranlarında yayınlan Türkiye'nin en sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. İşte, 4 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları!

A:Hükümdarların elbiselerini

B:Hükümdarların silahlarını

C:Hükümdarların develerini

D:Hükümdarların yiyeceklerini

Doğru cevap: A