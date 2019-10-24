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Tasarımcı Ebru Şancı'nın Oldsheep cinsi köpeği ilgi odağı oldu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.10.2019
EBRU’NUN FİFİ'Sİ

Tasarımcı , önceki gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Şancı'nın gezdirdiği Oldsheep cinsi köpeği Fifi sevimliliğiyle ilgi odağı oldu. Şancı'nın boyu kadar köpeğini görenler, "Tüy yumağı" esprisi yaptı.

Tasarımcı Ebru Şancı, önceki gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Şancı'nın gezdirdiği Oldsheep cinsi köpeği Fifi sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.

Şancı'nın boyu kadar köpeğini görenler, "Tüy yumağı" esprisi yaptı.

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