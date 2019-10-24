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Hercai' dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in fanları herkese örnek oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.10.2019
ŞAHİN’İ UÇURDULAR

Atv'deki '' dizisinin yıldızı , yardımseverliğiyle herkese örnek oldu. Şahin, daha önce Mardin, , ve 'daki köy okullarına yardım etmişti. Oyuncunun fanları, önceki gün de Urfa'daki öğrencilere yardım eli uzatıp hem minikleri hem de Şahin'i sevindirdi.

Atv'deki 'Hercai' dizisinin yıldızı Ebru Şahin, yardımseverliğiyle herkese örnek oldu. Şahin, daha önce Mardin, Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki köy okullarına yardım etmişti. Oyuncunun fanları, önceki gün de Urfa'daki öğrencilere yardım eli uzatıp hem minikleri hem de Şahin'i sevindirdi.

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