Hercai' dizisinin yıldızı Ebru Şahin'in fanları herkese örnek oldu

Atv'deki 'Hercai' dizisinin yıldızı Ebru Şahin, yardımseverliğiyle herkese örnek oldu. Şahin, daha önce Mardin, Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki köy okullarına yardım etmişti. Oyuncunun fanları, önceki gün de Urfa'daki öğrencilere yardım eli uzatıp hem minikleri hem de Şahin'i sevindirdi.

Atv'deki 'Hercai' dizisinin yıldızı Ebru Şahin, yardımseverliğiyle herkese örnek oldu. Şahin, daha önce Mardin, Ağrı, Van ve Diyarbakır'daki köy okullarına yardım etmişti. Oyuncunun fanları, önceki gün de Urfa'daki öğrencilere yardım eli uzatıp hem minikleri hem de Şahin'i sevindirdi.